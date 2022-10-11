السعودية تتحدث عن متغيرات جديد بشأن اليمن... تابع التفاصيل

الرياض - محمد الاطلسي - كشفت السلطات السعودية عن ما أسمتها “متغيرات محتملة” في الشأن اليمني.

وقال وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، خلال لقاءه أمس برئيس المجلس الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي، في الرياض، إن هناك متغيرات محتمل حدوثها في اليمن.

وتدخلت السعودية في الحرب اليمنية منذ العام 2015، دعمًا للحكومة التي تصنفها بـ”الشرعية”، ضد جماعة الحوثي.

الوزير السعودي تحدث عن نتائج لقاءه بالرئيس العليمي، عبر تغريدةٍ على “تويتر”، وقال إن اللقاء ناقش المستجدات والتطورات على الساحة اليمنية، بالإضافة إلى الخطوات المستقبلية للتعامل مع “المتغيرات المحتملة”.

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وأضاف الأمير خالد في تغريدته، بحثنا جهود الأمم المتحدة في تمديد الهدنة؛ لرفع المعاناة عن اليمنيين بما يحقق الأمن والسلام لليمن، كما ناقشنا المستجدات والتطورات على الساحة اليمنية، بالإضافة إلى الخطوات المستقبلية للتعامل مع المتغيرات المحتملة.

وكان مسئولون يمنيون وخبراء عسكريون قد أشاروا، في تغريدات ومنشورات على مواقع التواصل، عن احتمالات بدء تحركات عسكرية حكومية ضد جماعة الحوثي.

يأتي ذلك عطفًا على فشل تمديد الهدنة الأممية، حيث تتهم الحكومة اليمنية الحوثيين بالتسبب في عدم تمديدها؛ نتيجة تمسك الأخيرة بشروط ترفضها الحكومة.