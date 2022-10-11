عاجل.. الأمم المتحدة تدخل تعديلات جديدة بملف المرتبات في اليمن.. تعرف عليها؟

الرياض - محمد الاطلسي - ادخلت الأمم المتحدة، الثلاثاء، تعديلات جديدة على مقترحات صرف المرتبات في اليمن..

يتزامن ذلك مع استمرار المفاوضات لتمديد الهدنة مع اقتراب نهاية الاسبوع الاول منذ انتهائها.

وافادت مصادر دبلوماسية بأن المقترحات الجديدة التي طرحها المبعوث الدولي إلى اليمن، هانس جرودنبرغ، تتضمن صرف مرتبات العسكريين والامنيين في صنعاء.

واشارت المصادر إلى استمرار رفض سلطة الرئاسي الموالية للتحالف بقبول المقترح ..

كما اشارت إلى وجود خلافات ايضا لم تحسم كنوع العملة والضمانات باستمرار الصرف.

وكانت صنعاء رفضت مقترحات المبعوث السابقة بشأن تجزئة صرف المرتبات ..