لأول مرة الرئيس اليمني رشاد العليمي يكشف ماقاله لـ«بن سلمان» بشأن الحرب !

الرياض - محمد الاطلسي - كشف الرئيس العليمي مادار بينه وبين وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان. وقال رشاد العليمي: تسير الشراكة اليمنية السعودية قدما لتجسيد خصوصية العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين في مختلف المراحل،وقد كان لقائي مجددا بسمو الأمير خالد بن سلمان تجسيدا لهذا التنسيق العالي بين البلدين لمافيه تحقيق مصالح الشعبين، ومواجهة التحديات المشتركة.

واضاف: لقد أكدت لسموه باسمي وإخواني أعضاء مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، اعتزازنا البالغ بمواقف المملكة إلى جانب الشعب اليمني، بقيادة أخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وحرصهما الدائم على أمن واستقرار بلدنا العزيز. واختتم: كما أكدنا المضي قدما مع تحالف دعم الشرعية في دعم كافة الجهود لإحلال السلام، وتخفيف المعاناة عن شعبنا اليمني، وتحقيق أهدافه وتطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء انقلاب المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني.