عاجل.. سقوط مديرية المحفد بالكامل بيد هذه القوات ..( تفاصيل )

الرياض - محمد الاطلسي -

احكمت قوات الحزام الامني قطاع الساحل مسنودة بقوات الدعم والاسناد ومحور ابين صباح اليوم السيطرة التامة على مديرية المحفد عقب انتشار وتموضع القوات في عدد من الوديان والسلسلة الجبلية الممتدة من وادي ضيقة في المحفد الى حدود محافظة شبوة .

ونجحت المرحلة الراعة من عملية سهام الشرق التي اطلقها الرئيس القائد عيدروس الزبيدي لاجتثاث الارهاب من محافظة أبين والجنوب بشكل كامل بعد اقتحام مديرية المحفد من محورين ، محور الساحل بقيادة العقيد مهدي حنتوش والنقيب حسين الرابظ مسنودة بقوات من اللواءين الأول والثالث دعم واسناد ،ومن الجهة الجبلية وحدات من الالوية البرية ومحور ابين وقوات مكافحة الإرهاب والامن العام بقيادة مختار النوبي ،وعبدالرحمن الشنيني،وابو مشعل الكازمي .

اكد قادة الحملة العسكرية انهم مستمرون في مطاردت العناصر الارهابية التي هربت الى الجبال ومداهمة الاماكن والاوكار التي تختبى فيها،داعين مشائخ المنطقة والمواطنين الى التعاون مع الاجهزة الامنية والابلاغ عن أي تحركات للعناصر الارهابية التي تسعى الى نشر الفوضى وزعزعة امن محافظة ابين .

وقوبلت الحملة بترحيب رسمي وشعبي واسع من ابناء مديرية المحفد وابناء ابين عامة .

القوات المسلحة الجنوبية تحكم سيطرتها التامة على مديرية المحفد بابين

أبين - المركز الاعلامي لقوات الحزام الامني