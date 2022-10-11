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ورد الآن : أول تحذير يطلقه محافظ الجوف الجديد اللواء حسين العجي بعد ساعات من صدور قرار تعيينه

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الرياض - محمد الاطلسي - نشر محافظ الجوف اللواء حسين العجي العواضي  المعين بقرار من رئيس المجلس الرئاسي على حسابة الرسمي تحذير على حسابه الرسمي في تويتر من الحسابات التي تنتحل شخصيته و نشر رابط حسابه الرسمي . واوضح في تغريده له بالقول (بعد تزايد الحسابات المزورة والتي تنتحل صفتي تنبيه للجميع ان هذا الحساب الوحيد والرسمي لي [email protected] ) رابط الصفحة

 

 

 

 

 

 

 

 

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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