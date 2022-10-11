ورد الآن : أول تحذير يطلقه محافظ الجوف الجديد اللواء حسين العجي بعد ساعات من صدور قرار تعيينه

الرياض - محمد الاطلسي - نشر محافظ الجوف اللواء حسين العجي العواضي المعين بقرار من رئيس المجلس الرئاسي على حسابة الرسمي تحذير على حسابه الرسمي في تويتر من الحسابات التي تنتحل شخصيته و نشر رابط حسابه الرسمي . واوضح في تغريده له بالقول (بعد تزايد الحسابات المزورة والتي تنتحل صفتي تنبيه للجميع ان هذا الحساب الوحيد والرسمي لي [email protected] ) رابط الصفحة

بعد تزايد الحسابات المزورة والتي تنتحل صفتي تنبيه للجميع ان هذا الحساب الوحيد والرسمي لي [email protected]

رابط الصفحة https://t.co/sJSOwLLpFN — اللواء/حسين العواضي (@HusseinAlaji) October 11, 2022