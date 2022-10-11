تفاصيل هامة عن اللقاء الذي جمع بين الرئيس اليمني رشاد العليمي ووزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان

الرياض - محمد الاطلسي - كشفت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الناطقة باسم الحكومة اليمنية الشرعية، تفاصيل لقاءالرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، مع الامير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية.

وحسب الوكالة، فقد نقل الامير خالد بن سلمان للرئيس العليمي واعضاء مجلس القيادة الرئاسي، تحيات العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتمنياتهما للشعب اليمني، بتحقيق تطلعاته في الاستقرار، والتنمية، والسلام.

وفي اللقاء، حمل رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وزير الدفاع السعودي، نقل تحياته واعضاء المجلس للقيادة السعودية الرشيدة، معربا عن عظيم تقديره لموقف الاشقاء في المملكة قيادة وحكومة وشعبا، الى جانب الشعب اليمني، وقيادته الشرعية على كافة الاصعدة العسكرية والسياسية، والانسانية والانمائية.

وقال الرئيس العليمي ان دور المملكة كقائد لتحالف دعم الشرعية، وتضحياتها الغالية في اليمن، ستبقى خالدة، ومحل فخر واعتزاز وتقدير الشعب اليمني. كما اشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالتدخلات الانمائية والانسانية الفاعلة للبرامج والمشروعات السعودية، وفي المقدمة مركز الملك سلمان، والمشروع السعودي لتنمية واعمار اليمن، ومشروع مسام لتطهير اليمن من الغام المليشيات الحوثية.

من جانبه اكد وزير الدفاع السعودي الامير خالد بن سلمان، دعم التحالف بقيادة المملكة لمجلس القيادة الرئاسي، وكافة الجهود المبذولة لإحلال الأمن والسلام والاستقرار في اليمن، بما يكفل إنهاء الأزمة اليمنية، والوصول إلى حل سياسي شامل بموجب المرجعيات المتفق عليها وطنيا واقليميا ودوليا.

وحسب الوكالة، فقد جرى خلال اللقاء بحث جهود الأمم المتحدة لتمديد الهدنة، وتخفيف المعاناة الانسانية، اضافة الى المستجدات والتطورات على الساحة اليمنية، والخطوات المستقبلية المطلوبة للتعامل مع المتغيرات المحتملة.