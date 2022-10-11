اليمن : اللواء امين العكيمي يرد على صدور قرار إقالته من منصبة كمحافظاً للجوف

الرياض - محمد الاطلسي - في أول تعليق له بعد صدور إقالته من مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رحب محافظ محافظة الجوف، اللواء أمين العكيمي بالقرار، وهنأ للمحافظ الجديد بنيله الثقة.

وهنأ العكيمي، في تصريحات متداوله، اللواء حسين العواضي على نيله الثقة السياسية وتعينه محافظاً لمحافظة الجوف، مضيفا: "ونشد على يديه لتحرير المحافظة والعمل هلى خدمة أبنائها الأحرار".

وأكد العكيمي، أنه سوف يكون أحد جنود الوطن المخلصين، في معارك التحرير القادمة، كما هنأ العميد محمد عبده الأشول لتعينه قائداً لمحور الجوف، مؤكدا أن هذا القرار موفق لقائد خرج من صلب المعارك.

ودعا محافظ الجوف السابق اللواء العكيمي، كل المكونات من أبناء المحافظة للوقوف صفاً واحداً خلف المحافظ وقائد المحور لتخليص المحافظة من مليشيا الكهنوت الحوثية.

ومساء الاثنين، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، قرارين الأول يقضي بتعيين العميد حسين العجي علي العواضي محافظاً لمحافظة الجوف وترقيته إلى رتبة لواء، والثاني يقضي بتعيين العقيد الركن محمد عبده محمد الاشول قائدا لمحور الجوف، وترقيته الى رتبة عميد.