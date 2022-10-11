لفترة محدودة فقط .. احصل على سيارات تويوتا كورولا وكامري مستعملة للبيع في السعودية بجودة ممتازة بـ 5 ألف ريال.. اغتنم الفرصة الان!!

الرياض - محمد الاطلسي - تعتبر سيارات تويوتا كامري وكورولا من ماركات السيارات المفضلة والتي بالإمكان أن تعتمد عليها وذلك لمواصفاتها الرائعة وإمكانياتها الممتازة. حيث أن شركة تويوتا عامة تعتبر من أفضل الشركات المصنعة للسيارات التي تصنع السيارة وتجعلها على قدر عالى من التحمل، لذلك يفضل شرائها الكثير من الراغبين في امتلاك سيارة جيدة.

سيارات تويوتا كامري وكورولا مستعملة للبيع أصبح الإقبال الكبير على السيارات المستعملة وذلك بسبب الارتفاع الكبير في الأسعار في جميع أنحاء العالم، وكان سبب ارتفاع الأسعار الكثير من العوامل وعلى رأسهم أرتفاع سعر الدولار الأمريكي، لذلك نوضح لكم قائمة محدثة يوميا بالسيارات المستعملة المعروضة للبيع في السعودية. للبيع سيارة تويوتا كورولا 2006 مستعملة سيارة ماركة تويوتا موديل كورولا 2006 للبيع في الرياض السيارة لها الكثير من المميزات ومنها:

مشغل أقراص ليزرية (CD). السيارة بحالة ممتازة من الداخل والخارج. نوافذ يدوية – أمامية و خلفية. مرايا لون السيارة، مكيف يدوي. مدخل يو أس بي، راديو. عداد الممشي 128 ألف كيلو متر. اللون الخارجي للسيارة أبيض. سعر السيارة 5 ألف ريال سعودي.

تويوتا كورولا 2007 مستعملة للبيع للبيع سيارة ماركة تويوتا موديل كورولا 2007 مستعملة بمدينة الرياض بالمملكة، مواصفات السيارة هي: عداد الممشي 114 ألف كيلو متر. مشغل أقراص ليزرية (CD). ناقل الحركة بالسيارة يدوي.

مكيف يدوي، راديو، مدخل يو أس بي. النوافذ بالأمام والخلف يدوية. اللون الخارجي للسيارة أزرق. سعر السيارة 5.200 ألف ريال سعودي. سيارة تويوتا كامري 2006 مستعملة للبيع

متوفر سيارة ماركة تويوتا موديل كامري 2006 للبيع بمدينة الرياض، مواصفات السيارة هي: السيارة بحالة ممتازة من الداخل والخارج. اللون الخارجي للسيارة أبيض. عداد الممشي بالسيارة 126 ألف كيلو متر. ناقل الحركة بالسيارة يدوي. مشغل أقراص ليزرية (CD).

سعر السيارة 6 ألف ريال سعودي. سيارة تويوتا كورولا 2006 مستعملة للبيع متوفر سيارة ماركة تويوتا موديل كورولا 2006 للبيع بمدينة الرياض، مواصفات السيارة هي:

السيارة بحالة ممتازة من الداخل والخارج. اللون الخارجي للسيارة أسود. عداد الممشي بالسيارة 140 ألف كيلو متر. ناقل الحركة بالسيارة أوتوماتيكي. مشغل أقراص ليزرية (CD). أربعة سليندر، أربعة باب، وقود السيارة البنزين. سعر السيارة كاش 6 ألف ريال سعودي. سعر السيارة بالتقسيط 8 ألف ريال سعودي.

سيارة تويوتا كامري 2007 مستعلمة للبيع معروض للبيع في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية سيارة للبيع ماركة تويوتا موديل كامري 2007 مستعملة، مواصفات السيارة هي: مشغل أقراص ليزرية (CD). عداد الممشي 300 ألف كيلو متر. مدخل يو أس بي، راديو، إم بي ثري.

مدخل يو أس بي، راديو، إم بي ثري. مكيف يدوي، وقود السيارة البنزين. ناقل الحركة بالسيارة يدوي. اللون الخارجي للسيارة أبيض سعر السيارة 11 ألف ريال سعودي. سيارة مستعملة تويوتا كامري 2008 للبيع

سيارة مستعملة تويوتا كامري 2008 للبيع متوفر للبيع سيارة ماركة تويوتا موديل كامري 2008 مستعملة بمدينة الحسا بالسعودية، مواصفات السيارة هي: ناقل الحركة بالسيارة أوتوماتيكي. عداد الممشي 60 ألف كيلو متر. اللون الخارجي للسيارة أبيض.

وقود السيارة البنزين، بلوتوث، فتحة سقف. أربعة سليندر، أربعة باب، تكييف. السيارة ذات مواصفات دول مجلس التعاون الخليجي. سعر السيارة 13 ألف ريال سعودي.