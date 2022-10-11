أول مهندسة سعودية تقهر 14 مرشحًا وتتولى منصبًا عالميًا في اكبر منظمة دولية

الرياض - محمد الاطلسي - جرى الإعلان عن تولي المهندسة السعودية مشاعل الشميمري، منصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للملاحة الفضائية “IAF”.

وحسب بيان رسمي من السفارة السعودية، حصلت المهندسة مشاعل الشميمري على هذا المنصب المرموق، بعد فوزها بالتصويت على 14 مرشحًا من جميع أنحاء العالم.

وباتت المهندسة مشاعل الشميمري، أول امرأة سعودية تحقق الفوز بمنصب قيادي في أكبر المنظمات العالمية للفضاء “IAF”.

وحصدت المهندسة السعودية مشاعل الشميمري، أصوات أعضاء الاتحاد الدولي للملاحة الفضائية، لما تملكه من رؤية معززة لتنمية قطاع الفضاء عالميًا، والإسهام في تطوير وتعزيز توجهات الاتحاد الدولي للملاحة الفضائية، إضافة إلى تعزيز دور المملكة العربية السعودية في القطاع وتنمية التعاون الدولي، وإبراز المملكة بصفتها رائدًا عالميًا لاقتصاد الفضاء.

وقام الاتحاد الدولي للملاحة الفضائية “IAF”، بالإعلان رسميًا، عن فوز ممثل المملكة العربية السعودية، المهندسة مشاعل الشميمري، بمنصب نائب الرئيس للاتحاد.

يذكر أن مكتب الاتحاد الدولي للملاحة الفضائية “IAF” يضم 12 نائبًا للرئيس، كما يتكون من موظفين منتخبين ومعينين، كما يضم الاتحاد الدولي للملاحة الفضائية، أكثر من 400 عضو من مختلف دول العالم.

ويأتي الأعضاء من مجموعة متنوعة من المؤسسات والمنظمات، كما يرتبط بعلاقات وثيقة مع الأكاديمية الدولية للملاحة الفضائية والمعهد الدولي لقانون الفضاء.

وباتت المهندسة مشاعل الشميمري، أول امرأة سعودية تحقق الفوز بمنصب قيادي في أكبر المنظمات العالمية للفضاء “IAF”.

وحصدت المهندسة السعودية مشاعل الشميمري، أصوات أعضاء الاتحاد الدولي للملاحة الفضائية، لما تملكه من رؤية معززة لتنمية قطاع الفضاء عالميًا، والإسهام في تطوير وتعزيز توجهات الاتحاد الدولي للملاحة الفضائية، إضافة إلى تعزيز دور المملكة العربية السعودية في القطاع وتنمية التعاون الدولي، وإبراز المملكة بصفتها رائدًا عالميًا لاقتصاد الفضاء.

وقام الاتحاد الدولي للملاحة الفضائية “IAF”، بالإعلان رسميًا، عن فوز ممثل المملكة العربية السعودية، المهندسة مشاعل الشميمري، بمنصب نائب الرئيس للاتحاد.

يذكر أن مكتب الاتحاد الدولي للملاحة الفضائية “IAF” يضم 12 نائبًا للرئيس، كما يتكون من موظفين منتخبين ومعينين، كما يضم الاتحاد الدولي للملاحة الفضائية، أكثر من 400 عضو من مختلف دول العالم.

ويأتي الأعضاء من مجموعة متنوعة من المؤسسات والمنظمات، كما يرتبط بعلاقات وثيقة مع الأكاديمية الدولية للملاحة الفضائية والمعهد الدولي لقانون الفضاء.