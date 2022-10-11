الاعلان عن شروط وأوراق جديدة لا يمكن تجديد الإقامة في السعودية بدونها .. تعرف عليها

الرياض - محمد الاطلسي - تعتبر الإقامة الوثيقة التي تثبت وجود المقيم بشكل قانوني داخل اراضي المملكة، وهذا الأمر الذي يسمح له بالعمل والتنقل بمطلق الحرية، لهذا فإنها تعتبر من الأمور الهامة جدًا والتي يجب على المقيم معرفة صلاحيتها وطريقة القيام بتجديدها من أجل عدم وقوعه في أي غرامات تطبق عليه.

طريقة الاستعلام عن الإقامة داخل المملكة 1444 بالإمكان معرفة مدة الإقامة وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية: في البداية قم بالدخول إلى منصة أبشر القيام بالضغط على ” خدمات جواز السفر ”

بعد ذلك قم باختيار الأيقونة ” التحقق من انتهاء الصلاحية ” المتعلق بوضع الإقامة لديك.

بعدها قم بإدخال بيانات طلبك والتي تتمثل في ( رقم المنزل وكذلك الكود المرئي )

قم بالنقر بعد ذلك على خيار ” تطبيق “، وبعدها سيتم القيام بظهور تاريخ إنتهاء السكن.

خطوات تجديد تصريح الإقامة بالمملكة

تستطيع من خلال إتباع بعضًا من الخطوات البسيطة تجديد تصريح الإقامة الخاص بك عن طريق الخطوات التالية:

تسجيل الدخول لمنصة أبشر.

القيام بالنقر على ” الخدمة الإلكترونية ”

بعدها إختيار ” الخدمات المدعومة ”

قم بالضغط على ” تحديث الإقامة ”

ستظهر بعد ذلك الشروط والأحكام قم بقرائتها وبعد انقر على ” التالي ”

قم بإختيار العامل “المراد منه إقامته”

من أجل أن تقوم باستكمال البيانات فإنه عليك القيام بتحديد المدة، بجانب التجديد للبيانات، ومن ثم قم بالنقر على ” تجديد الإقامة ”

ما هي شروط تجديد الاقامة داخل المملكة 1444

لابد من توافر بعضًا من الشروط المختلفة لتتمكن من تمديد إقامتك داخل المملكة وهي على هذا النحو:

القيام بدفع جميع المخالفات المرورية على الشخص المتقدم بطلب التجديد ” في حال وجود مخالفات ”

لابد من الأشخاص الوافدين القيام بتقديم صور شخصية وكذلك بصمات أصابع داخل نظام الجوازات.

إضافة لضرورة وجود صور شخصية لكل فرد بالعائلة يتخطى عمره حاجز 18 عامًا.

أن يكون جواز السفر ساري ” غير منتهي الصلاحية ”

القيام بدفع جميع الرسوم المطلوبة الخاصة بتجديد الإقامة وكذلك الغرامات.

ما هي الأوراق اللازمة لتجديد الإقامة

هناك بعض الأوراق اللازم توافرها من أجل القدرة على تجديد الإقامة وهي:

لابد من تواجد جواز سفر ” ساري المفعول ”

مستند يوضح قدرتك المالية.

سجل جنائي ولابد وأن يكون خاليًا من كافة القضايا الجنائية.

تقرير صحي للشخص المتقدم بالطلب ” كما أنه لابد وأن يكون خاليًا من جميع الأمراض المعدية “، كما أنه ينبغي ألا يكون قد مر عليه مدة زمنية تزيد عن 6 شهور