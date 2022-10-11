إعلان هام للحكومة اليمنية تصدره بشكل مفاجئ سيحدث تغييراً واسعاً لهذا الأمر!

الرياض - محمد الاطلسي - تدرس الحكومة اليمنية وقف تصدير المنتجات السمكية والزراعية، نظراً لحاجة البلاد التي تعاني من تأثيرات وتبعات كارثية بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا، خصوصاً ما يتعلق منها بالأمن الغذائي، وذلك بالتزامن مع إجراءات ضمن خطط مدعومة من المنظمات الأممية والمانحين، تستهدف إجراء تقييم أولي لميناء عدن للأسماك في منطقة حجيف، وتحديد حجم الأضرار، وانتشال السفن الغارقة في حوض الميناء.

وأكد اجتماع عقد مؤخراً، في عدن، بين وزارة الزراعة والريّ والثروة السمكية وجهات دولية وأممية مانحة، أهمية الاستفادة من التمويلات المقدمة في إعادة تفعيل دور ميناء الاصطياد السمكي في عدن، وتأهيل مرافقه والبنية التحتية له، وتوفير المعدات اللازمة لتشغيله، وتوفير مختبر مراقبة الجودة، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية في هذا الجانب.

وأرجع العضو في جمعية مصدري الأسماك، عصام أمين، جزءاً من أسباب هذا التردي في أوضاع مثل هذه القطاعات الزراعية والسمكية المنتجة للغذاء، إلى الانحدار في الاصطياد السمكي، مع تضاؤل القوة البشرية العاملة في هذا المجال، وأزمات الوقود، والمعوقات والاختلالات في قطاع الأسماك أهمها ضعف إدارة هذا القطاع، والتي تعد من أهم المشكلات والتحديات التي تعوق تنميته، واستنزاف موارده.

يبدي المواطن مأمون الشويع، من سكان مدينة عدن، استغرابه في حديثه لـ”العربي الجديد”، من وصول هذه الأزمة إلى سمك الباغة الذي لم يكن يعجز أحد عن شرائه بسبب توفره بكميات كبيرة باستمرار، وكان يكفي 1000 ريال لشراء كمية تزيد على أربع سمكات من هذا النوع، بينما تحتاج حالياً لأكثر من 2500 ريال لتوفير هذه الكمية (الدولار = نحو 1130 ريالاً).

بينما يشير أبو بكر بن محسن، وهو تاجر أسماك في حضرموت، جنوبي اليمن، في حديثه لـ”العربي الجديد” إلى تأثير التغيرات المناخية والعواصف والفيضانات التي شهدتها مثل هذه المناطق جنوب شرقي اليمن خلال الأعوام القليلة الماضية، وهجرة الأسماك وما طاول قطاع الاصطياد السمكي من أضرار بالغة لم يستطع التعافي منها حتى الآن، وهي عوامل ساهمت في انخفاض المعروض وارتفاع أسعار الأسماك.

كانت الحكومة اليمنية قد اتخذت قراراً بمنع تصدير المنتجات الزراعية عقب نشوب الحرب الروسية في أوكرانيا، لكن لم يلاحظ أيّ تأثير لهذا القرار على السوق المحلية في اليمن، عدا عما اتخذته السلطة المحلية في عدن خلال العام الماضي من قرار مماثل بمنع تصدير أسماك الباغة والجحش والبياض في مسعى قالت إنه لكبح فورة سعرية غير مسبوقة للمنتجات السمكية.