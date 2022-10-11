رسمياً .. عيدروس الزُبيدي يعلن موقف المجلس الرئاسي اليمني من تمديد الهدنة

الرياض - محمد الاطلسي - أعلن عيدروس الزُبيدي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رسميا موقف المجلس من تمديد الهدنة عقب رفض مليشيا الحوثي لتمديدها.

وقال الزبيدي لدى استقباله بيترا مينادر سفيرة مملكة السويد لدى السعودية، وعُمان، واليمن، بمقر إقامته في العاصمة السعودية الرياض، إن مجلس القيادة الرئاسي سيتعاطى مع جهود تمديد الهدنة بشكل إيجابي تقديرا للوضع الإنساني، في الوقت الذي ستظل كل الخيارات مفتوحة أمام المجلس للدفاع عن المناطق المُحررة وحماية أمنها واستقرارها.

و جدد الزبيدي حرص مجلس القيادة الرئاسي ومن خلفه المجلس الانتقالي الجنوبي على التعاطي الإيجابي مع كل المبادرات الدولية والإقليمية الهادفة لتمديد الهدنة للمُضي قدما نحو الوصول إلى سلام شامل في المنطقة.

وأكد أن المليشيا الحوثية ستظل حجر عثرة أمام تلك الجهود، بتعنتها واستمرار خروقاتها وتملصها عن الوفاء بالتزاماتها.

ونوّه بأن المليشيا الحوثية ليست سوى أداة للنظام الإيراني، وستظل تحركها إيران متى شاءت. من جانبها أكدت سفيرة مملكة السويد دعم حكومة بلادها لمجلس القيادة الرئاسي وجهوده الهادفة لتطبيع الحياة وترسيخ الأمن والاستقرار وإنعاش الاقتصاد والدفع بجهود إحلال السلام في المنطقة.

و جددت موقف بلادها الداعم لجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة هانس غروندبرجغ لوقف الحرب والوصول إلى سلام مستدام ترعاه الأمم المتحدة والمجتمعين الإقليمي والدولي.

وناقش اللقاء الجهود المبذولة من قبل الأمم المتحدة والمجتمعين الإقليمي والدولي لتمديد الهدنة الأممية، ودعم مجلس القيادة الرئاسي وحكومة المناصفة لتمكينهما من القيام بالمهام المناطة بهما في ترسيخ الأمن والاستقرار في المحافظات المُحررة، وإنعاش الاقتصاد المنهار.

وانتهت المهلة المحددة للهدنة في اليمن دون الوصول إلى توافق بين التحالف العربي والحكومة اليمنية من جهة وجماعة الحوثي المدعومة من إيران من جهة أخرى.