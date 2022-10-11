الكشف عن سبب ظهور المجلس الرئاسي اليمني بموقف ضعيف ولماذا ترفع جماعة الحوثي سقف مطالبها كل مرة!

الرياض - محمد الاطلسي - فسّر الصحافي السعودي ورئيس منتدى الخبرة السعودي د. أحمد الشهري ، سبب ظهور مجلس القيادة الرئاسي بموقف الضعيف والمستجدي امام ميليشيا الحوثي التي ترفع كل مرة سقف مطالبها وشروطها.

وارجع ذلك الى عدم ربط جميع الهُدن في اليمن بحلول نهائية يجعل مجلس القيادة الرئاسي في موقف ضعيف.

وقال الشهري في سلسلة تدوينات له على موقع"تويتر" إن المندوب الأممي مستميت في تمطيط الهدن بين دولة شرعية معترف بها ومليشيا إرهابية ، وهذا يدل على أن الأمم المتحدة غير جادة في إستعادة الشرعية.

ولفت الشهري الى أن عدم ربط هذه الهدن بحلول نهائية وفق القرار الأممي 2216 يجعل المجلس الرئاسي في موقف الضعيف المستجدي عكس مليشيا الحوثي التي ترفع كل مرة سقف مطالبها وشروطها حتى لم يبق إلا أن تشترط الاعتراف بها دولة.

وشدد الشهري على ضرورة ربط الهُدن ومشاريع المفاوضات بالتلويح بقوة عسكرية جاهزة لإنتزاع شرعية الدولة ودحر الانقلاب وتسليم السلاح وذلك حتى تؤتي تلك الهدن نتائجها.