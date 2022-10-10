الكشف عن هوية القائدين العسكريين اليمنيين الكبيرين الذين منعتهم المملكة السعودية من مغادرة اراضيها و السبب غير متوقع؟!

الرياض - محمد الاطلسي - قالت مصادر مطلعة إن المملكة العربية السعودية منعت قائدين عسكريين يمنيين كبيرين من مغادرة أراضيها. وذكرت المصادر أنه تم منع قائد المنطقة العسكرية السادسة، اللواء هيكل حنتف، ومحافظ المحافظة أمين العكيمي، من مغادرة المملكة.

وذكرت المصادر أن المنع جاء بناء على طلب من مجلس القيادة الرئاسي الذي اشترط إقالتهما أولا. وكانت مصادر أكدت أنعثمان مجلي وطارق صالح يسعيان إلى إقالة محافظ الجوف أمين العكيمي وتعيين محافظ آخر مؤتمري، وتعيين قائد جديد للمنطقة السادسة خلفاً لناصر باثوابة الذي أشعل تعيينه احتجاجات. وأوضحت أن مطلب تعيين قائد جديد للمنطقة جاء ايضاً بطلب من هيكل حنتف الذي اعتبر تعيين بثوابة تسبب في انقسامات في قواتها، مقترحاً استبداله بمحمد بن راسية.

ولفتت المصادر إلى أن محاولات طارق وعثمان قوبلت برفض من عبدالله العليمي وسلطان العرادة. ولم يتسن لـ"مساحة" الحصول على معلومات دقيقة حول هذه القضية. وفي وقت سابق التقى رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي في العاصمة السعودية الرياض بقائد المنطقة العسكرية السادسة اللواء هيكل حنتف لمناقشة الاوضاع الميدانية على الساحة الوطنية، حسب وكالة سبأ.

كما التقى عوض مجلس القيادة وقائد المقاومة الوطنية طارق صالح، باللواء حنتف في الرياض، في إشارة إلى أنه غير خاضع للاحتجاز. وكان حنتف قد ظهر قبل أيام وهو يؤدي العمرة، وذلك بعد انتشار خبر توقيفه في المملكة.