تعرف على شروط وطريقة تقديم طلب تجنيس في الإمارات والحصول على الجنسية الإماراتية

الرياض - محمد الاطلسي - طريقة تقديم طلب تجنيس في الإمارات، حيث تتم عن طريق الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية وإتباع الخطوات الخاصة بتقديم طلب التجنيس كما يجب أن يكون المتقدم حامل لجميع الشروط الواجب توافرها في المتقدم من أجل قبوله في التجنيس بكل سهولة دون أن تواجهه أي إعاقة.

طريقة تقديم طلب تجنيس في الإمارات تتم عن طريق الدخول إلى الموقع الخاص بالهيئة الاتحادية للهوية والتجنيس ثم اتباع الخطوات الآتية: طريقة تقديم طلب تجنيس في الإمارات يجب أولا أن نقوم بتسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بتقديم طلب التجنيس في الإمارات وذلك من خلال زيارة هذا الرابط نقوم بعد ذلك بالانتقال إلى صفحة طلب التجنيس وسوف يظهر بعدها صفحة بها خانات فارغة لإدخال كافة البيانات الشخصية الخاصة بالمتقدم إلى طلب التجنيس، حيث يمكنه إدخال كلمة المرور والرقم السري ورقم الهاتف واللقب والعنوان في الخانات المخصصة لهم. التأكد بعد ذلك من صحة البيانات التي قمنا بإدخالها في الخانات المخصصة لها ثم نقوم بعد ذلك بالضغط على كلمة الموافقة على الشروط والأحكام وبعدها نقوم بالضغط على كلمة إرسال. سوف يتم بعد ذلك الرد على طلب التجنيس من قبل جهات العمل من حيث الموافقة أو الرفض.

شروط الحصول على الجنسية الإماراتية توجد العديد من الشروط الواجب توافرها من أجل قبول المتقدم للتجنيس وهذه الشروط المختلفة تتمثل في الآتي: يجب أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية الإماراتية فقط ولا يجب أن يكون حامل لأي جنسية أخرى. • يجب أن يكون المتقدم إلى طلب التجنيس من الأشخاص المتخصصون في أحد المجالات العلمية التي تعود بالنفع على جميع البلاد. • يجب ألا تقل خبرة المتقدم إلى طلب التجنيس عن عشرة سنوات على الأقل ، بالإضافة إلى وجوب الحصول على العضوية من أحد الجهات الحكومية المعتمدة. • يجب أن يكون المتقدم إلى التجنيس من خلال الموقع يبلغ من العمر أكثر من خمسة وعشرون عاما على الأقل. • كما يجب أيضا أن يكون المتقدم لطلب التجنيس من أصحاب المواهب الكبرى في المجتمع ويجب أيضا أن يكون حاصل على براءة اختراع من أحد الجهات الحكومية المعتمدة. يجب أن يكون المتقدم من أحد الرواد الكبرى التي تعود بالنفع على مملكة الإمارات العربية. يجب أن يكون المتقدم حاصل على جائزة كبرى في المجال الخاص به. رابط تقديم طلب تجنيس في الإمارات يمكن تقديم طلب التجنيس بكل سهولة أون لاين دون الذهاب إلى المقر الرئيسي الخاص بهم في الإمارات من خلال زيارة الرابط التالي الخاص بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.

من خلال الرابط الإلكتروني للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية يمكن إرسال الاستفسارات الغير موضحة إلى الجهات ذات الاختصاص في هذا الموضوع.