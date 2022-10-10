اليمن.. تراجع مفاجئ وانخفاض كبير في أسعار الذهب .. اليك الأسعار

الرياض - محمد الاطلسي - شهدت أسعار الذهب في اليمن الاحد 9 أكتوبر 2022. تراجعاً جديدا وانخفضت الاسعار في محلات الذهب بالعاصمة صنعاء وعدن .
موقع “مجتهد نيوز” ينشر لكم متوسط آخر تحديث لأسعار الذهب اليوم الاحد 9 أكتوبر 2022. في صنعاء وعدن والتي جاءت على النحو التالي :
أسعار الذهب في صنعاء اليوم الاحد 9 أكتوبر 2022م.:
جرام عيار 21 :
شراء = 27700 ريال
بيع = 29700 ريال
جنيه ذهب :
شراء = 223500 ريال
بيع = 228000 ريال
أسعار الذهب في صنعاء اليوم الاحد 9 أكتوبر 2022م.:
جرام عيار 21
شراء = 55000 ريال
بيع = 61000 ريال
جنيه الذهب
شراء= 433000 ريال
بيع = 453000 ريال