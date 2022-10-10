أمانة العاصمة صنعاء تزف بشرى سارة لآلاف الموظفين وتعلن رسمياً عن بدء عملية الصرف ( تابع التفاصيل)

الرياض - محمد الاطلسي - أعلنت وزارة التربية والتعليم عن بدء صرف بدل الانتقال للمعلمين والعاملين في المدارس بأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء اعتباراً من اليوم الإثنين.

ونشر صندوق دعم المعلم والتعليم كشوفات خطة توزيع صرف بدل الانتقال للمعلمين والعاملين في المدارس على محلات الصرافة المعتمدة بمديريات أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء، بواقع 30 ألف ريال لكل معلم.

وكانت وزارة التربية والتعليم أعلنت أواخر شهر سبتمبر الماضي عن بدء صرف بدل الانتقال للمعلمين والعاملين في المدارس بالمحافظات والمديريات التي انجزت كشوفاتها وتم ادخالها آلياً.

وأوضح مصدر مسؤول بالوزارة حينها، أنه سيتم الصرف تباعاً لكل المدارس بحسب انجاز الكشوفات.

ومن جهته، قال المدير التنفيذي لصندوق دعم المعلم والتعليم حسين عامر جبل في تصريح لوكالة (سبأ) بنسختها الحوثية ، إن “هذا المبلغ أقل ما يمكن تقديمه للمعلمين والمعلمات والعاملين في المدارس في ظل شحة الإمكانات والموارد تقديراً لثباتهم وصمودهم واستمرارهم في تأدية رسالتهم النبيلة متجاوزين الظروف الاستثنائية الصعبة التي يعيشها الوطن جراء استمرار العدوان وحصاره الجائر”.

وأعرب المدير التنفيذي للصندوق عن الشكر والتقدير لكل من أسهم في إنشاء الصندوق ودعمه، داعياً كل الجهات المعنية للتعاون مع الصندوق لتحقيق أهدافه وفي مقدمتها دعم الكادر التربوي والتعليمي ليتمكن من أداء رسالته.