ورد قبل قليل.. أنباء غير سارة لكل اليمنيين من العاصمة صنعاء.. وهذا ما حدث قبل ساعات!!

الرياض - محمد الاطلسي - أفادت شركة النفط اليمنية بأن تحالف السعودي، احتجز سفينة ديزل بعد تأخيرها في جيبوتي.

وأوضح الناطق الرسمي لشركة النفط عصام المتوكل لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) بنسختها الحوثية أن التحالف احتجز سفينة الديزل “بريكليس” بعد تأخيرها في جيبوتي للتفتيش وحصولها على تصاريح دخول من قبل لجنة التحقق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة.

وأكد أن التحالف ما يزال مستمر في القرصنة على سفن الوقود ومنعها من الوصول إلى ميناء الحديدة امام مرأى ومسمع العالم .

وحمّل الناطق الرسمي للشركة تحالف السعودية والأمم المتحدة والمجتمع الدولي المسؤولية الكاملة إزاء تلك الممارسات التي ضاعفت من معاناة الشعب اليمني.