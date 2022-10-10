وردنا قبل قليل .. التحالف يحسم أمر تغيير محافظ شبوة .. وهذا ماتم الاتفاق عليه حول البديل!!.. تفاصيل مفاجئة

الرياض - محمد الاطلسي - قالت مصادر مطلعة إن التحالف العربي بقيادة السعودية حسم أمره بشأن مصير محافظ شبوة الشيخ عوض ابن الوزير بعد نقاشات على تغييره بين قادة التحالف والحكومة اليمنية.

وذكر المصادر أن التحالف العربي وافق على إقالة ابن الوزير، على خلفية الأحداث التي شهدتها محافظة شبوة في الآونة الأخيرة.

ولفتت المصادر إلى أن الموافقة من التحالف مشروطة بعدم الاعتراض على البديل الذي سيقترحه.

هذا ولم يتسن للمصادر الحصول على معلومات حول الاسم البديل الذي سيخلف ابن الوزير في قيادة السلطة المحلية بالمحافظة.

يشار إلى أن تتهم الحكومة المحافظ المفروض من السعودية والإمارات، خلفا لمحمد صالح بن عديو، بالوقوف وراء الأحداث الدامية التي شهدتها المحافظة قبل أسابيع.

وكانت قوات تابع للانتقالي قد سيطرت على المحافظة بعد مواجهات عنيفة مع القوات الحكومية التي تمثلها القوات الخاصة بشبوة.

والعام الماضي أصدر الرئيس السابق هادي قرارا بتعيين عوض ابن الوزير العولقي محافا لشبوة خلفا للمحاف السابق محمد صالح بن عديو.