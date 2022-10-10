جزيرة حنيش اليمنية في خطر : ارتيريا تحشد عسكرياً قبالة سواحلها تمهيداً للإنقضاض عليها .. (تفاصيل مهمة)

الرياض - محمد الاطلسي - كشفت وسائل إعلام جنوبية نقلا عن المنطقة العسكرية الخامسة في قوات حكومة الشرعية الموالية التحالف ، الاثنين، عن تحشيدات اريترية قبالة جزيرة حنيش.

وافاد، راشد معروف، الاعلامي في المنطقة الخامسة المنتشرة على حدود جيزان وميدي ، غرب البحر الأحمر، بأن قوات إرتيرية ضخمة يتم تجميعها قبالة جزر حنيش تمهيدا لاقتحام الجزيرة التي اصبحت يمنية بقرار لمجلس الأمن الدولي بعد نزاع طويل مع ارتيريا. واشار إلى تقليص التحالف انتشار القوات الموالية له على الساحل الغربي لليمن بغية تسهيل عملية الاحتلال الجديد. وتكتسب جزيرة حنيش اهميتها من موقعها الاستراتيجي القريب من باب المندب اهم مضيق بحري حول العالم. وكانت اريتريا ابرز القواعد العسكرية للتحالف في حربه على اليمن ، حيث اتخذت الامارات من قاعدة عصب كخط امداد لوجستي لعملياتها في اليمن.

وتشير الخطوة الجديدة إلى دفع التحالف نحو صراعات جديدة في اليمن من شانها تحقيق اجندته في الاستحواذ على الجزر والمناطق الثرية بالنفط والغاز في ظل فشله عسكريا.

وخطة الاحتلال الاريتري جزء من سيناريو بداته الامارات مبكرا عبر محاولتها دفع الصومال لاحتلال جزيرة سقطرى في محاولة لاستدعاء صراعات قديمة بين البلدين.