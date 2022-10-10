اذا قرر شاب وفتاة الخروج في الأماكن العامة بالمملكة .. هل يحق لرجل الأمن السعودي التأكد من صلة القرابة بينهما ؟

الرياض - محمد الاطلسي - بينهما ؟ علق المحامي وصانع المحتوى زياد الشعلان، على سؤال جاء فيه"هل يحق للعسكري عند خروج شاب وفتاة في الأماكن العامة التأكد من صلة القرابة بينهما؟".

وقال الشعلان، في فيديو نشره عبر حسابه بتطبيق "تيك توك":"نعم يحق للعسكري التحقق من صلة القرابة، وإذا تأكد للعسكري بأن الفتاة التي مع الشخص لا تمت له بصلة فالآن أنتم مرتكبين جريمة اصطحاب محرم وعلاقة غير شرعية".

وتابع:" استنادا لحالة التلبس بالجريمة هذي يحق الآن لرجل الأمن القبض عليكما وإحالتكما لأقرب مركز شرطة ويحق له تفتيشك أما الفتاة لا يحق لرجل الأمن إطلاقا تفتيش الفتاة إلا من قبل أنثى مثلها".