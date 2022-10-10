عاجل.. التحالُفُ يحدد موعدد وقف الرحلات الجوية إلى العاصمة صنعاء.. هل سيتفجر الوضو عسكرا؟!

الرياض - محمد الاطلسي - بدأ التحالف ، الاثنين، ترتيباتٍ لتصعيد جديد في اليمن .. يتزامن ذلك مع مساعي دولية لتمديد الهدنة في اليمن.

وافادت مصادر في حكومة معين بان التحالف ابلغها بتحديد الرابع عشر من اكتوبر موعدا لوقف الرحلات الجوية عبر مطار صنعاء الدولي.

وتزامن قرار التحالف مع اعلان الاردن استمرارها باستقبال الرحلات الجوية بين صنعاء وعمان.

ولم يتضح بعد دوافع التحالف بشان هذه الخطوة التي قد تنسف كل ما تحقق على مدى الاشهر الماضية من عمر الهدنة في اليمن والتي دامت لستة اشهر، لكن تزامنها مع استئناف الحراك الدولي للدفع نحو تمديد الهدنة يشير إلى محاولته الضغط لتحقيق مكاسب ..

ومن شان الاقدام على خطوة كهذه وفق ما يراه خبراء في صنعاء تفجير الوضع عسكريا ..