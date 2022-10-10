الرئيس اليمني رشاد العليمي يدلي بتصريح هام بشأن هذا الأمر الهام !

الرياض - محمد الاطلسي - قال رئيس مجلس القيادة في اليمن،رشاد العليمي، أن "مشروع تصدير الغاز سيكون مفيداً خصوصاً في إعادة بناء البنى التحتية".

وكشف العليمي خلال جلسة حوار استضافها معهد الشرق الأوسط بواشنطن عبر "الزوم" عن شرط وضعته شركة توتال لاستئناف تصدير الغاز من منشأة بلحاف بمحافظة شبوة.

وقال العليمي ان هناك محاولات إعادة تصدير الغاز، مؤكدا إجراء اتصالات مع فرنسا وشركة توتال.

ولفت إلى أن الشركة تشترط "أن يكون هناك اتفاق حول القضايا الأمنية فهناك تخوف لديها من أن تقوم الميليشيات الحوثية بتوجيه ضربات صاروخية تستهدف الموقع ".

وتخضع بلحاف لسيطرة دولة الامارات منذ سنوات ورفضت في عدة مرات تسليم المنشأة للقوات الحكومية.