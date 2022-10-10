اتفرج... تاجر ذهب شهير في العاصمة صنعاء يقدم على الانتحار بطريقة بشعو (الاسم + صور وفيديو)

الرياض - محمد الاطلسي - قالت مصادر إعلامية أن تاجر مجوهرات اقدم على الانتحار، أمس، في العاصمة صنعاء.

وتداول ناشطون صورا ومقاطع فيديو تظهر شابا قام بربط حبل حول عنقه واوثق الحبل في السطح ثم ألقى بنفسه ليشنقه الحبل حتى الوفاة.

وقالت المصادر إن الشاب محمد سعيد الذبحاني، والذي يعمل في تجارة المجوهرات والذهب، أقدم على الانتحار في العاصمة صنعاء.

ورجحت المصادر أن الذبحاني أصيب في الفترة الأخيرة بحالة نفسية، نافية ما يتم تناقله عن انتحاره لأسباب تتعلق بحالته المادية كونه تاجرا ولا يعاني من أي ضائقة مالية.

يشار الى أنه لم يتسنى لنا التأكد من مصادر رسمية في صنعاء لمعرفة حقيقة الحادثة وتفاصيلها.