هـام.. اليك رسوم تجديد الجواز اليمني في السعودية وطريقة تجديد الجواز في السفارة اليمنية ( تعرف عليها )

الرياض - محمد الاطلسي - تساءل كثير من أفراد الجالية اليمنية بالأراضي السعودية حول معرفة رسوم تجديد الجواز اليمني في السعودية وزادت محركات البحث جوجل حول هذا الموضوع، لهذا نتطرق في هذا المقال عن كل ما يهم الجالية اليمنية حول هذا الأمر. كيف يتم تجديد الجواز اليمني الكترونيا؟ تتيح السفارة اليمنية في المملكة السعودية إمكانية تجديد جواز السفر للأفراد اليمنيين المقيمين بالأراضي السعودية وتتيح لهم سهولة استلام الجواز إما عن طريق التسليم عند باب المنزل أو الذهاب واستلامه من السفارة، يمكن تجديد جواز السفر اليمني عن طريق اتباع بعض الخطوات:

تسجيل الدخول على الموقع الرسمي للسفارة اليمنية بالمملكة من قراءة التعليمات وفهمها والموافقة عليها. اختيار الدخول على نفاذ. سجل اسم المستخدم ورمز المرور من ثم الضغط على تسجيل الدخول. تسجيل رقم التحقق المُرسل إلى هاتف المستخدم. الضغط على متابعة وتدوين رقم الهاتف مرة ثانية للتأكد من هوية المستخدم. تدوين تاريخ الميلاد واختيار الخدمات العامة، والخدمة التفصيلية من خلال القوائم. اضغط على استمرار وقم باختيار الوسيلة المناسبة للشحن والاستلام. اضغط على زر التالي وقم بتسجيل البيانات الشخصية بالشكل الصحيح.

استمرار ثم تسجيل صورة الإقامة وصورة جواز السفر وصورة شخصية يتم رفعها على الموقع. الضغط على كلمة تأكيد الخدمة أسفل الصفحة. قم بتحديد طريقة الدفع واملأ البيانات الخاصة بوسيلة الدفع. ثم اضغط على دفع الآن، ستصلك رسالة نصية عليك تسجيلها لتأكيد الأذن في الوصول إلى طلبك.

كم رسوم تجديد الجواز اليمني في جدة؟ طرح عدد كثير من أفراد الجالية اليمنية سؤال عبر محركات البحث لمعرفة كم رسوم تجديد الجواز اليمني في جدة السعودية. تصل رسوم تجديد جواز السفر اليمني بالسعودية ما يقارب من 430 ريال. قيمة رسوم إصدار جواز سفر يمني بالسعودية يبلغ 300 ريال. رسوم استمارة تعديل بيانات جواز السفر اليمني نحو 200 ريال. بينما القيمة الفعلية جواز السفر اليمني يبلغ 2030 ريال. رسوم الجواز السفر اليمني للطلاب والأطفال تحت سن 16 سنة يقدر نحو 1030 ريال.

رسوم تجديد الجواز اليمني في الرياض تختلف رسوم تجديد الجواز اليمني في الرياض باختلاف العمر للأفراد، وجاءت الرسوم كالآتي:

أقل من 7 سنوات يتم تجديد الجواز السفر بمبلغ 150 ريال. من 7 سنوات حتى 18 سنة يتم سداد 250 ريال. لمن هم فوق الـ 18 سنة دفع 400 ريال. الجواز اليمني الجديد يستطيع أفراد الجالية اليمنية تجديد الجواز اليمني في الدمام من خلال القنصلية اليمنية في السعودية والتي وفرت طرق سهلة لتجديد جواز السفر اليمني، من خلال تسجيل الدخول على موقع القنصلية اليمنية في السعودية

الاستعلام عن صلاحية جواز السفر ومعرفة موعد الانتهاء من اجل السعي في تجديد الجواز قبل مدة الانتهاء بـ 6 أشهر. عند عمل إجراءات التجديد أو الاستبدال يجب إحضار صورتين شخصية حديثة ذات خلفية بيضاء، نسخة مصورة من رقم الإقامة، أصل وصورة من جواز السفر القديم، سداد الرسوم اللازمة للتجديد.

كم مدة تجديد الجواز اليمني؟ يمكن للأفراد المقيمين في السعودية من الجنسية اليمنية تجديد جواز السفر اليمني قبل الانتهاء بـ 6أشهر عبر المنصة الالكترونية للجوازات، على أن تكون كافة البيانات متوفرة لدى السفارة العامة في السعودية. ويجب مراجعة السفارة من جانب المقيمين في السعودية لاستلام الجوازات الجديدة وإلغاء القديم منها، في مدة تتراوح بين 3 إلى 4 أسابيع على الأكثر.

الأسئلة الشائعة هل يوجد غرامة على الجواز منتهي الصلاحية؟ لا توجد غرامة مالية على الجوازات منتهية الصلاحية، لكن يجب الحفاظ عليها كونها من الأوراق المطلوبة عند تجديد الجواز السفر الجديد.

عند استخراج تأشيرة سفر خروج وعودة يجب التأكد من مدة سريان جواز السفر اليمني أن تغطي فترة 3 أشهر مضاف إليها مدة التأشيرة. هل يوجد تجديد جواز سفر مستعجل؟ لا يوجد تجديد جواز سفر مستعجل حيث يتم إصدار جواز السفر في مدة لا تقل عن 4 أيام عمل من وقت تقديم الطلب.