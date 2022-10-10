ورد الآن : الكشف عن الطرف الذي يرفض صرف مرتبات الموظفين في اليمن و انقلب على اتفاق استوكهولم

الرياض - محمد الاطلسي - قالت مصادر يمنية مطلعة ان هناك طرف انقلابي متمثلاً بالحوثيين يظهر للشعب اليمني انه معه ومع صرف الرواتب في الوقت الذي يحشد فيه رواتبهم للاعداد للحرب ضد كل اليمنيين الذي اعلنها في انقلابه المشؤوم .

واوضحت المصادر ان الرئيس العليمي في اول خطاب له وجه بصرف المرتبات الذي تم الاتفاق عليه ان تكون من ضرائب وعائدات ميناء الحديدة والذي يستخدمة الحوثي لتغذية ارهابة وعناصرة .

واكد المصدر ان الشرعية حريصه على دفع المرتبات لكن الحوثي يسرق كل شيء على اليمنيين تحت مناطق سيطرته , فهو يجبي ضرائب في مناطق الراهدة وذمار والبيضاء وغيرها ويوزعها على انصاره تاركاً الشعب يجوع ويعاني الظلم اخرها شنق مواطن في صنعاء نفسه بسبب ظلمه .

وذكرت المصادر ان الشرعية تدفع رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها بانتظام فيما الحوثي مصر على الجبايات لانه مليشيا وعمر المليشاوي لا يمكن ان يكون دولة .