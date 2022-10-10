اتفرج االفيديو .. شاب يمني قهرته الظروف ينهي حياته شنقاًفي أحد فنادق صنعاء ويترك رسالة أخيرة

الرياض - محمد الاطلسي - في مشهد مؤلم بالعاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية، أقدم شاب يمني على الانتحار في أحد فنادق العاصمة.

وتداول نشاطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مشاهد توثق انتحار الشاب اليمني، الذي أقدم على شنق نفسه وعلق جسده في الدور الرابع بأحد الفنادق بصنعاء.

وحسب المصادر، فإن الشاب ترك رسالة آخيرة قبل انتحاره، وكتب فيها إنه قرر أن ينتحر بسبب الفقر والظلم من مليشيا الحوثي وأن المشرف الحوثي قام بإيقاف صرف السلة الغذائية التي تقدمها المنظمة لعائلته مع سيطرة المشرفين الحوثيين على عملية الصرف وأن أسرته بدون أكل.