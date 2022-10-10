تصريح مثير لقيادي حضرمي يفاجىء الجميع بالقبول بهذا الأمر والا فحضرموت في حل من الجميع !

الرياض - محمد الاطلسي - اوضح قيادي حضرمي وعضو في مجلس الشورى، أن أبناء حضرموت متواجدون في كل الأحزاب والمكونات، ولن يطالبوا بأكثر من حقهم. وقال القيادي في حزب الاصلاح ؛ صلاح باتيس في تغريدة له على "تويتر" : "نحن الحضارم لم ولن نظلم أحد من الشمال أو الجنوب ولم ولن نطالب بأكثر من حقنا ومتواجدون في كل الأحزاب والمكونات".

وأضاف باتيس: "فإما وطن كبير نكون فيه أخوة شركاء ولا نعود لظلم وبطش ماقبل٩٠ ولا ما بعد ٩٠ وإنما دولة اتحادية جديدة عادلة بنظام وقانون وهذا ما نرجوه أو فإننا في حل من الجميع ومن قال حقي غلب". جاء حديث باتيس عقب دعوات تطالب بإستقلال حضرموت عن الشمال والجنوب.