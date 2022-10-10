اليمن.. بشائر خير يزفها المجلس الرئاسي لكل اليمنيين.. تفاصيلها

الرياض - محمد الاطلسي - أشار محلل وخبير عسكري إلى أن هناك بشائر خير وصلته من قيادة المجلس الرئاسي، حث يتم التحضير لمعركة كسر المليشيات الحوثية ذراع إيران في اليمن.

وقال الخبير العسكري محمد عبدالله الكميم: "مع كل عتبنا على المجلس القيادي الرئاسي ومطالباتنا المستمرة لهم أن يكونوا عند مستوى مسؤوليتهم التاريخية، إلا أنني اثق فيهم ثقة كبيرة".

وبين الكميم أن هناك بشائر خير، حيث يتم التحضير لكسر ذراع إيران باليمن، حيث قال: "ما وصلني اليوم مبشر بخير ونصر كبير، العدو تم رصده وانكشفت كثير من أوراقه ويتم التحضير لمعركة كسر ذراع إيران.. فاستبشروا خيراً وثقوا بالله ثم بقادتكم".