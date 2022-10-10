وزير خارجية يمني سابق يكشف عن الدولة التي أوقفت الحرب رغم انتهاء الهدنة والوصول إلى اتفاقية بشأن المرتبات

الرياض - محمد الاطلسي - كشف وزير الخارجية الأسبق، أبوبكر القربي، عن الدولة التي تقود ‘‘جهود مثمرة’’ أدت إلى توقف المعارك رغم انتهاء الهدنة، ووجود اتفاقية تعالج موضوع المرتبات.

وقال القربي، في تغريدة على حسابه الشخصي بموقع تويتر: إن ‘‘استمرار رحلات الطيران من صنعاء وازديادها عددها الى الاردن وتدفق السفن الى ميناء الحديدة وتهدئة المواجهات العسكرية رغم انتهاء الهدنة مؤشر على ان جهود عُمان’’.

وأضاف أن تلك الجهود التي تقودها سلطنة عمان: ‘‘ستثمر عن اتفاقية هدنة تعالج موضوع المرتبات ورفع الحصار الخارجي والداخلي والافراج عن الاسرى تهيئة لمفاوضات الحل السياسي الشامل’’.

واليوم الإثنين، يدخل الأسبوع الثاني على انتهاء الهدنة الأممية، بعد رفض مليشيا الحوثي القبول بتجديدها، وإطلاق تهديدات ضد الحكومة الشرعية ودول الجوار.