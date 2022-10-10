عاجل.. بيان هام من الأردن بشأن الحرب في اليمن ورحلات مطار صنعاء ( تابع التفاصيل)

الرياض - محمد الاطلسي - في بيان جديد تطرق إلى الرحلات الجوية من مطار صنعاء الدولي، أعربت المملكة الأردنية الهاشمية، اليوم الأحد، عن أسفها لعدم تمديد الهدنة في اليمن والتي انتهت في الثاني من شهر أكتوبر الجاري.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الاردنية، السفير هيثم أبو الفول، إن الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ لأول مرة في 2 أبريل 2022 وتم تمديدها لمرتين ساعدت في التخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق، وساهمت في تأمين المساعدات الإنسانية اللازمة للأشقاء في اليمن .. مشدداً على دعم بلاده جهود إنهاء الأزمة اليمنية عبر حلٍ سياسيٍ يستند إلى المرجعيات المعتمدة المتمثلة، بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل، وقرار مجلس الأمن رقم (2216)، وبما يُفضي إلى إنهاء الأزمة في اليمن، ويضمن وحدة اليمن واستقراره وسلامة أراضيه، ويرفع المعاناة عن شعبه الشقيق ويُلبي تطلعاته في الأمن والسلام.

وأشاد الناطق الرسمي باسم الوزارة بموقف الحكومة اليمنية الشرعية وتأكيدها على التعامل الإيجابي مع جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن لتمديد الهدنة الإنسانية، مشيراً إلى استمرار الأردن في تسهيل تسيير الرحلات الجوية بين صنعاء وعمان.

وكما اشاد الناطق الرسمي باسم الوزارة بالمواقف الإيجابية البناءة للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والمساندة لتمديد الهدنة في اليمن .. مثمناً الجهود والمساعي التي يبذلها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن والمستهدفة الاتفاق على تمديد الهدنة.