بشرى سارة.. طريقة و أرقام طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي السعودي

الرياض - محمد الاطلسي - الديوان الملكي السعودي هو حلقة وصل بين الملك والمواطنين، حيث أن الملك السعودي يباشر أعمال من الديوان الملكي حيث يهتم بأمور المملكة الداخلية والخارجية، يهتم الديوان بتلقي شكاوى المواطنين السعوديين مثل طلب مساعدة مالية لسداد الديون وهذا يتم وفقاً لبعض الشروط التي وضعها الديوان الملكي التي لابد من توافرها في الشخص المتقدم على طلب مساعدات مالية وعينية. نموذج طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي السعودي يقدم الديوان للمواطنين الكثير من المساعدات المالية بأحكام وشروط يحددها الديوان، حيث يقوم المواطن بتقديم نموذج طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي السعودي، وعند كتابة النموذج لابد من مراعاة بعض الأمور التي حددها الديوان وهي كالتالي:

يبدأ النموذج بإلقاء التحية والتقدير والاحترام إلى الملك السعودي وأمير الديوان. يحضر المتقدم على طلب المساعدة أوراق خاصة تثبت الدخل الشهري الذي يحصل عليه المتقدم من العمل. إحضار شهادة بالبدلات إذا أمكن ويتم إحضار ورقة تحتوي على عدد الأبناء وسن الأبناء الذكور والإناث فوق ال18 عام، ويتم توضيح إذا كان الأبناء متزوجون أو يعملون. يتم ذكر المبلغ المالي الذي يحتاج المتقدم إلى سداده، و الظروف التي أدت إلى وجود هذه الديون. أخر النموذج يقوم المتقدم بشكر الملك السعودي لأنه يوفر مثل هذه الخدمات لأهالي المملكة السعودية. يتم إرسال النموذج على العنوان التالي: الهدا ٧٦٣٦- الرياض ١٢٩١١- المملكة العربية السعودية، وسوف يصل النموذج إلى الديوان الملكي. يقوم المسؤولين في الديوان بمراجعة النموذج الخاص بالتقدم. إذا كان يستحق طلب مساعدة مالية لسداد الديون سوف يتم التواصل مع المتقدم خلال ثلاثون يوم من إرسال النموذج.

رقم الديوان الملكي السعودي للمساعدات وضع الديوان الملكي السعودي رقم للتواصل لكي يسهل على المواطنين التواصل مع الديوان للحصول على مساعدة مالية عاجلة وغيرها من المساعدات الأخرى التي يوفرها الديوان للمواطنين السعوديين، وهذه الأرقام تكون كالتالي: رقم الديوان داخل المملكة هو 8004000000. أما رقم الديوان خارجها 920030003.