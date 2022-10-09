وفد الحوثي في صنعاء يصدر تصريح مفاجئ حول صرف الرواتب في اليمن

الرياض - محمد الاطلسي - كشف عضو في وفد صنعاء المفاوض، السبت، عن طلب غريب قدمه المجلس الرئاسي بقيادة رشاد العليمي.

وقال عضو الوفد عبدالملك العجري في تغريدة على صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي بأن التحالف يحاول فرض واقع جديد بصرف مرتبات 200-300 ألف موظف من أصل مليون ومئتي ألف موظفي مسجلين رسميا بكشوفات العام 2014.

وأشار العجري إلى أن المرتبات حقوق وليست فضل من أحد ، ناصحا المجتمع الدولي بالضغط لصرف المرتبات من صادرات اليمن النفطية بدلا من التسول بهم.

واعتبر العجري انتاج 120 ألف برميل نفط يوميا بدون الغاز كافية لصرف مرتبات الموظفين أجمع.