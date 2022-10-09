اليمن: دفع تعزيزات عسكرية ضخمة وبقيادة هؤلاء الأشخاص الى هذه المحافظة الهامة.. تفاصيل مايحدث؟

الرياض - محمد الاطلسي -

�كدت مصادر عسكرية وأخرى محلية في محافظة مأرب، قيام جماعة الحوثي اليوم بإرسال المزيد من التعزيزات والأسلحة إلى محيط مدينة مأرب. وأفادت المصادر بأن جماعة الحوثي تستغل المشاورات التي تجرى بشأن تمديد الهدنة ، بإرسال مزيد من التعزيزات القتالية التي تضم مختلف العتاد القتالي، بما فيها الصواريخ الباليستية والحرارية والطائرات المسيرة، إلى جبهات مأرب المختلفة. وكشفت المصادر خروج تعزيزات كبيرة من ارحب بقيادة محمد الحباري ومن نهم يقودها اخو الشيخ الحوثي نايف الاعوج ومن بني حشيش يقودهم محمد رسام ابو مالك الى جبهات مأرب الغربية.