وردنا الأن.. اخيرا التحالف يوافق على شروط صنعاء لتمديد الهدنة في اليمن!!

الرياض - محمد الاطلسي -

�شف قيادي في المقاومة الجنوبية، الأحد، عن موافقة التحالف على شروط صنعاء لتمديد الهدنة في اليمن . وقال القيادي في المقاومة الجنوبية عادل الحسني في تغريدة أن التحالف وافق على فتح مطار صنعاء للرحلات من وإلى سلطنة عُمان ودولة قطر إضافة إلى مصر والأردن. وأضاف أن التحالف وافق أيضا على فتح ميناء الحديدة لكل السفن ودفع المرتبات كلها من 2014 إلى اليوم. وأشار إلى أن نقطة الخلاف حالياً حول مرتبات الوحدات العسكرية التابعة لصنعاء. وتسأل الحسني بقوله "هل سيدفع التحالف أو يعرض سفنه النفطية ومصالحة للخطر ؟."