اليمن : قرار غير مسبوق من عيدروس الزبيدي بشأن هذا الأمر الذي اغضب الجميع

الرياض - محمد الاطلسي - أشار صحافي يمني، إلى وجود تعامل عنصري انفصالي في مصلحة الأحوال المدنية بإحدى المحافظات الجنوبية.

وقال الصحفي اليمني فتحي بن لزرق: أسرة المواطن عوض خريسان من أبين، جدهم قدم الى جعار في خمسينات القرن الماضي وتزوج هناك وعاش حياته وخلف أبناء وبنات وصار لديهم أحفاد.

وأضاف بن لزرق: قبل شهر ذهب عدد من الأحفاد إلى مقر الأحوال المدنية فيأتي الرد صاعقا: لا نستطيع صرف بطائق لكم لأن أصول جدكم من الشمال.

يشار إلى أن المجلس الانتقالي، ومنذ سيطرته على عدد من المدن الجنوبية، بدأت بإجراءات عملية لفصل الشمال اليمني عن الجنوبي.