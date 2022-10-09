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اليمن : قرار غير مسبوق من عيدروس الزبيدي بشأن هذا الأمر الذي اغضب الجميع

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الرياض - محمد الاطلسي - أشار صحافي يمني، إلى وجود تعامل عنصري انفصالي في مصلحة الأحوال المدنية بإحدى المحافظات الجنوبية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وقال الصحفي اليمني فتحي بن لزرق: أسرة المواطن عوض خريسان من أبين، جدهم قدم الى جعار في خمسينات القرن الماضي وتزوج هناك وعاش حياته وخلف أبناء وبنات وصار لديهم أحفاد.

 

وأضاف بن لزرق: قبل شهر ذهب عدد من الأحفاد إلى مقر الأحوال المدنية فيأتي الرد صاعقا: لا نستطيع صرف بطائق لكم لأن أصول جدكم من الشمال.

 

يشار إلى أن المجلس الانتقالي، ومنذ سيطرته على عدد من المدن الجنوبية، بدأت بإجراءات عملية لفصل الشمال اليمني عن الجنوبي.

 

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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