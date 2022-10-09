قناة السعيدة تشعل غضب المواطنين عقب قيامها بهذا الأمر الصادم بحق معلق رياضي( التفاصيل)

الرياض - محمد الاطلسي -

�شعلت قناة السعيدة غضب الجماهير اليمنية مجددا عقب قيامها باغلاق قنوات المعلق العراقي لاوين هابيل. وقال ناشطون:عتب كبير على قناة السعيده اثر بلاغ وشكوى قدموه على قناة المعلق لاوين وحظر قناته وعتبنا عليهم كبير لتصرفهم بهذه الطريقة فهو عمل جبان من قناة السعيدة... واضافوا:اين كنتم عندما كان لاوين لوحده ينقل مباريات منتخبنا ويبحث في مختلف الاقمار ويبذل جهد ويرتب ويضبط لكي ينقل لليمنيين مباريات منتخب بلادهم وفي مختلف الفئات السنيه ومختلف البطولات وبصوته الجميل الرائع. واختتموا:الذي كنتم انتم تنقلون المباريات على قناتكم بصوته ومن قناته بدون بذل اي جهد منكم ولم يقم بالابلاغ عنكم او حتى ينتقد والان هكذا تقابلون الجميل بنكرانكم للمعروف متناسيين كل خدماته معكم ومتناسيين كل مجهوداته الفرديه التي سبقكم بنقل المباريات واسعاد اليمنيين هكذا تشكرونه ياقناة السعيده بكل حقاره بالابلاغ والشكوى لكي تحظر قناته وقامت قناة السعودية باغلاق قناة لاوين هابيل بسبب حقوقها على المباريات.