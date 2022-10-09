عاجل .. حضرموت تشهد أكبر مظاهرة في تاريخ المدينة .. مرددين هتافات "نبغ الحوثي" .. تفاصيل مايحدث

الرياض - محمد الاطلسي - شهدت محافظة حضرموت، شرقي اليمن، الاحد، تظاهرة تعد الاضخم في تاريخ المحافظة وتهاتف بإسم "الحوثي".

ونشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صور لمسيرة حاشدة في مديرية الشحر ، احد اهم مديريات المحافظة النفطية. وجاب المشاركين شوارع المدينة مرددين هتافات "نبغ الحوثي".. والتظاهرة تأتي ردا على تدهور الوضع في المحافظة الأهم.. وجاءت التظاهرة عقب يومين فقط على فشل الاصلاح والانتقالي في اخراج تظاهرات للاستعراض في إطار السباق على نهب موارد المحافظة الاهم.

كما تأتي في ظل مساعي التحالف لإعادة تقسيم المناطق النفطية بين القوى اليمنية الموالية له في الوقت الذي يرزح فيه سكان المحافظة تحت رحمة تدهور غير مسبوق للوضع الخدمي والمعيشي. وهذه المرة التي يجاهر فيها ابناء المحافظة الشرقية بـ"الحوثي" منذ بدء التحالف حربه على الحركة قبل 8 سنوات ومحاولته تجريم واستهداف كل من ينادي بها. ومن شان التظاهرة الجديدة خلط كل الاوراق والحسابات في المحافظة.