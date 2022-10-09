اليمن.. الشرعية ولأول مرة تصدر تعميم هام بمنع عمليات النقل البحري « صادرات النفط والغاز والمعادن» .. وثيقة

الرياض - محمد الاطلسي - اصدرت رئاسة الهيئة العامة للشؤون البحرية المركز الرئيسي – عدن، تعميم هام إلى رؤوساء الشركات والوكالات الملاحية، بخصوص استفسارات بعض الشركات والوكالات الملاحية العاملة في بلادنا بشأن التعامل مع المذكرات والتعميمات الصادرة من فرع الهيئة العامة للشؤون البحرية م/الحديدة التي تسيطر عليها المليشيات الانقلابية الحوثية بتاريخ 2/10/2022م مرجع (ه ش ب ح/7/24/2022) بشأن منع عمليات النقل البحري(صادرات النفط والغاز والمعادن ) دون الرجوع إلى رئاسة الهيئة العامة للشؤون البحرية المركز الرئيسي – عدن كونها الجهة المخولة وفق القانون.

وشدد التعميم الصادر عن الهيئة العامة للشؤون البحرية المركز الرئيسي بعدن بعدم التعامل مع أي مذكرة أو تعميم مالم يكن صادر من رئاسة الهيئة العامة للشؤون البحرية المركز الرئيسي – عدن.