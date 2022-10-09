شاب يمني يرتكت العيب الأسود بنشر صور وفيديوهات مخلة لزوجته أثناء العلاقة الزوجية بعد الطلاق يشعل غضبا واسعا .. (تفاصيل صادمة )

الرياض - محمد الاطلسي - أفادت مصادر محلية، السبت، بأن شاب يمني قرر الانتقام من زوجته بعد أن قررت خلعه، بنشر صور وفيديوهات مخلة أثناء المعاشرة الزوجية. وذكرت المصادر لـ " المشهد اليمني "، أن الزوج الشاب الذي كان يعمل في صالون حلاقة بمدينة زنجبار بمحافظة أبين ، قرر بعد فراره الايام الماضية إلى محافظة إب نشر صور وفيديوهات لزوجته وهي في أوضاع مخلة، كان قد صورها وهي لاتعلم أثناء المعاشرة الزوجية؛ ما جعلها وأسرتها في موقف صعب للغاية. وبينت المصادر بأن ما أقدم عليه الزوج الشاب أتى بعد أن تعثر إستمرار الحياة الزوجية بينهما، وطلبت الزوجة الطلاق لكنه رفض، فلجأت للقضاء وطلبت الخلع.

ونوهت المصادر بأنه وبعد ذلك لم يهددها الشاب ولم يتحدث معها على طول، بل قرر الهروب إلى محافظته إب وهناك قام بفعلته، التي أثارت استنكار وغضب شعبي واسع.

وطالبت المصادر من الأجهزة الأمنية في محافظة إب بسرعة القبض على الزوج الجاني وإتخاذ الإجراءات القانونية بحقه. جدير بالذكر أن الشاب المنحدر من أبناء محافظة إب كان يعمل في صالون حلاقة بمدينة زنجبار، محافظة أبين، وتزوج من فتاة من بنات المدينة.