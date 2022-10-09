أول ظهور مبهر لزوجة أبو هشيمة السعودية تخطف الأنظار بجمالها الخليجي .. (اتفرج الصور)

الرياض - محمد الاطلسي - الكثير يعرفون رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، لكنهم يجهلون أن لديه شقيق آخر يشبهه تماماً، وهو رجل أعمال أيضاً ويدعى طارق أبو هشيمة، وهو نادر الظهور على وسائل الإعلام، وعرفه الجمهور مؤخرا بعد ظهوره بجوار أحمد أبو هشيمة خلال رحلتهم الصيفية إلى مدينة سان تروبيه جنوب شرق فرنسا، وظهر طارق في الصور المتداولة على السوشيال ميديا بشكل أنيق ووسامة خطفت قلوب الفتيات وجعلت الكثير منهن يسأل هل هو متزوج أم لا؟!..

ومن هذا المنطلق قمنا بجمع أهم المعلومات عن طارق أبو هشيمة، ومن هي زوجته السعودية التي خطفت الأنظار هي الأخرى، ووصفها الكثير من المتابعين بالفاتنة التي تفوقت بجمالها على ياسمين صبري، ومي عز الدين، حسب قولهم.

طارق أبو هشيمة طارق حمدي أبو هشيمة رجل الأعمال المصري ولد في القاهرة في حي الوايلي، والده اللواء الراحل حمدي أبو هشيمة. درس طارق أبو هشيمة في كلية الحقوق جامعة قناة السويس، وهو شقيق أحمد أبو هشيمة، ولهم شقيق آخر يدعى شادي أبو هشيمة ولكنه توفي عام2018، كما أن له شقيقة أخرى تدعى مي. يعمل طارق أبو هشيمة حاليا مستشارا في المحكمة الإقتصادية، وسبق له أن شغل منصب وكيل النائب العام.

زواجه من ابنة رجل أعمال سعودي في عام 2010 تزوج طارق أبو هشيمة من الشيخة "يسرا الفاسي"، في حفل زفاف صاخب، حضره عددا من المشاهير ونجوم الفن، وأحيت الحفل الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي التي كانت في ذلك الوقت ما تزال زوجة شقيقه رجل الأعمال الشهير أحمد أبو هشيمة. ويسرا الفاسي هي ابنة رجل الأعمال السعودي" شمس الدين الفاسي"، وأمها سيدة المجتمع المغربية «فاطمة الفاسي»، وشقيقتها الأميرة الراحلة هند الفاسي، زوجة الأمير تركي بن عبد العزيز آل سعود، شقيق ملك السعودية، والنائب السابق لوزير الدفاع والطيران السعودي.

تتميز الشيخة يسرا بجمالها الطبيعي وبساطتها وأناقتها التي تجعلها محل أنظار الجميع، ورغم ظهورها النادر في وسائل الإعلام، إلا أنها جدلا واسع في آخر ظهور لها منتصف العام الماضي، حيث شاركت في حفل زفاف شقيق زوجها "أحمد أبو هشيمة"، من الفنانة المصرية "ياسمين صبري". وحرصت الشيخة يسرا أن تظهر في تلك المناسبة التي تمت في منتصف ابريل من العام الماضي 2020، وهي بكامل أناقتها، وأستطاعت أن تخطف بجمالها الأنظار من ياسمين صبري. واعتبر رواد مواقع التواصل الإجتماعي أن هذه السيدة الأنيقة «أكلت الجو» من الفنانة ياسمين صبري، نظرا لجمالها وأناقتها الشديدة وحسن اختيارها لفستانها.

أوسم من شقيقه أحمد أبو هشيمة تصدر إسم طارق أبو هشيمة منتصف العام الماضي مؤشر البحث العالمي جوجل ومختلف مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشر شقيقه مجموعة صور تجمعهمها أثناء تواجدهما في مدينة سان تروبيه جنوب شرق فرنسا، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وخطف طارق أبو هشيمة الأنظار بوسامته وأناقته، فهو نادراً ما يظهر مع شقيقه أو على صفحات السوشيال ميديا بشكل عام، فبمجرد تداول صورته، انهالت تعليقات المتابعين على الصورة معبرين عن إعجابهم الشديد بجماله وذوقه العالي في اختيار ملابسه، بالغضافة إلى ومدى الشبه بينهما.