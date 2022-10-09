عاجل.. طيران جوي يستهدف مجموعة من المسافرين في هذه المحافظة ( حصيلة الضحايا حتى اللحظة)

الرياض - محمد الاطلسي - شنت مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، مساء اليوم السبت، هجوما جويا بطائرة مسيرة، استهدف مجموعة من المسافريين بمحافظة تعز. وقالت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن 8 مدنيبن اصيبوا في الهجوم الذي نفذته مليشيا الحوثي بطائرة مسيرة، واستهدفتهم في منطقة شمير مديرية مقبنة غرب مدينة تعز. ووفق الوكالة، فإن المليشيات الحوثية استهدفت سيارة مسافرين في طريقهم للمدينة وأدى الحادث الاجرامي الى إصابة 8 مواطنين حالة بعضهم خطيرة وتم نقلهم لتلقى العلاج.

وأوضحت أن المصابين هم " عبدالرحمن محمد يوسف (36) عاما محمد يوسف احمد باقي (70) عاما، سالم حميد احمد باقي (70) عاما، دبوان قايد محمد علي (45) عاما، مطيع فواز قايد محمد علي (13) عاما، فواز قايد قايد محمد علي (32) عاما، سالم حامد سالم المجعشي (28) عاما وخضري قايد قايد محمد علي (22) عاما .