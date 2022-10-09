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عيدروس الزبيدي يتخذ قرار صادم يدمر كل أحلام الجنوب (تفاصيل)

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الرياض - محمد الاطلسي - أعلن صحفي يمني، عن وجود  تعامل عنصري انفصالي مقيت في مصلحة الأحوال المدنية بإحدى المحافظات الجنوبية.

 

وقال الصحفي فتحي بن لزرق: أسرة المواطن عوض خريسان من أبين، جدهم قدم الى جعار في خمسينات القرن الماضي وتزوج هناك وعاش حياته وخلف أبناء وبنات وصار لديهم أحفاد كبار.

 

 

 

 

 

 

وأضاف بن لزرق: قبل شهر ذهب عدد من الأحفاد إلى مقر الأحوال المدنية فيأتي الرد صاعقا: لا نستطيع صرف بطائق لكم لأن أصول جدكم من الشمال.

 

يشار إلى أن المجلس الانتقالي، ومنذ سيطرته على عدد من المحافظات الجنوبية، بدأت بإجراءات عملية لفصل الشمال اليمن عن الجنوب.

 

 

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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