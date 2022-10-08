ورد الآن : الانتقالي الجنوبي يطلق تحذير شديد للحكومة في عدن ويهدد بالقيام بهذا الفعل

الرياض - محمد الاطلسي - وجهت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم السبت، تحذيرا جديدا للحكومة اليمنية المعترف بها، وهددت "بخيارات مفتوحة".

و حذّرت الهيئة في اجتماع ترأسه رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي، أحمد بن بريك، من "تباطؤ رئيس حكومة المناصفة، وعدم التزام حكومته وإيفائها بوعودها في توفير متطلبات تشغيل الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن"؛ وفق بلاغ صحفي.

وشددت الهيئة على سرعة توفير تلك المتطلبات، ما لم فإن الخيارات ستبقى مفتوحة أمام المجلس وشعب الجنوب؛ في تهديد ضمني بالتصعيد. ويشارك المجلس الانتقالي بعدد من الحقائب الوزارية في حكومة المناصفة اليمنية المعترف بها.