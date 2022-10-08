الداعية اليمني علي الجفري يفاجىء اليمنيين بهذه الطلب لآل البيت.. ويطلق وصفاً على الأقيال

الرياض - محمد الاطلسي - أثار الداعية الصوفي، علي الجفري، جدلًا واسعًا عقب تصريحاته على قناة اليمن اليوم، التي تبث من القاهرة.

وقال الجفري، في حوار تلفزيوني مع رحمة حجيرة، إنه يجب دفع الخمس، من غنائم القتال لما يسمى آل البيت، وأن من يفتخر بنسبه القحطاني من اليمنيين متطرف، في إشارة إلى تيار ‘‘الأقيال’’.

واستدل الجفري بالقول إن كل الأنساب مقطوعة ما عدا نسب ‘‘آل البيت’’ موصول إلى يوم القيامة.

ويتفق الجفري، مع الفكرة الحوثية القائمة على تفضيله على الآخرين بالنسب، قائلًا إن هناك من يحقدون عليهم بسبب نسبهم الشريف، بحسب تعبيره.

ولاقت تصريحات الجفري ردود فعل ساخطة على قناة اليمن اليوم التابعة لحزب المؤتمر الشعبي العام، بعد إثارة الجدل سابقًا باستضافة الكحلاني، أحد القيادات الناعمة للمليشيات الحوثية.