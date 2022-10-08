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اليمن.. تغير جديد و مفاجأ بأسعار المشتقات النفطية اليوم السبت ( التسعيرة الجديدة )

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الرياض - محمد الاطلسي -  

 

 

 

 

�جلت المشتقات النفطية في اليمن أسعار جديدة،  وجاءت أسعار البنزين والديزل اليوم السبت 8 أكتوبر 2022، متفاوتة بين المحافظات اليمنية المختلفة.   تسعيرة المشتقات النفطية البترول والديزل في صنعاء وعدن وتعز وحضرموت ومأرب .   أسعار المشتقات النفطية في اليمن اليوم السبت 8 أكتوبر 2022 "السعر للصفيحة سعة 20 لتر" :  أسعار المشتقات النفطية في صنعاء : - البنزين = 11500 ريال يمني  - الديزل = 13500 ريال يمني أسعار المشتقات النفطية في عدن  - البنزين = 19500 ريال يمني - الديزل = 26000 ريال يمني  - الديزل تجاري = 23000 ريال يمني أسعار المشتقات النفطية في تعز   - البنزين = 28500 ريال يمني - الديزل = 32500 ريال يمني أسعار المشتقات النفطية في حضرموت المكلا  - البنزين = 21000 ريال يمني - الديزل = 24000 ريال يمني سيئون - البنزين= 21,000 ريال يمني  - الديزل = 28400 ريال يمني  أسعار المشتقات النفطية في مأرب   - البنزين (محلي) = 3500 ريال يمني   - بنزين (تجاري) = 22000 ريال يمني - الديزل (تجاري) = 24000 ريال يمني   

 

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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