اليمن.. تغير جديد و مفاجأ بأسعار المشتقات النفطية اليوم السبت ( التسعيرة الجديدة )

الرياض - محمد الاطلسي -

�جلت المشتقات النفطية في اليمن أسعار جديدة، وجاءت أسعار البنزين والديزل اليوم السبت 8 أكتوبر 2022، متفاوتة بين المحافظات اليمنية المختلفة. تسعيرة المشتقات النفطية البترول والديزل في صنعاء وعدن وتعز وحضرموت ومأرب . أسعار المشتقات النفطية في اليمن اليوم السبت 8 أكتوبر 2022 "السعر للصفيحة سعة 20 لتر" : أسعار المشتقات النفطية في صنعاء : - البنزين = 11500 ريال يمني - الديزل = 13500 ريال يمني أسعار المشتقات النفطية في عدن - البنزين = 19500 ريال يمني - الديزل = 26000 ريال يمني - الديزل تجاري = 23000 ريال يمني أسعار المشتقات النفطية في تعز - البنزين = 28500 ريال يمني - الديزل = 32500 ريال يمني أسعار المشتقات النفطية في حضرموت المكلا - البنزين = 21000 ريال يمني - الديزل = 24000 ريال يمني سيئون - البنزين= 21,000 ريال يمني - الديزل = 28400 ريال يمني أسعار المشتقات النفطية في مأرب - البنزين (محلي) = 3500 ريال يمني - بنزين (تجاري) = 22000 ريال يمني - الديزل (تجاري) = 24000 ريال يمني