هذا ما سيحدث لليمن إن لم يلتف الجميع حول مجلس القيادة الرئاسي للقيام في مهمته! .. (تفاصيل)

الرياض - محمد الاطلسي - قال الإعلامي السعودي، عبدالله آل هتيلة، إن على اليمنيين أن يتفقوا على مجلس القيادة الرئاسي، أيا كان اختلافهم في القضايا الأخى.

وكتب آل هتيلة، عبر حسابه على موقع تويتر: اختلفوا في وجهات النظر، وتباينوا في نقاشاتكم حول المستقبل بطريقة تعكس #عروبتكم، ولكن اتفقوا على أن مجلس القيادة الرئاسي هو الضمانة الحقيقية بعد الله لتحقيق طموحاتكم جميعاً. وأضاف: نادوا بالالتفاف حوله ودعمه، لتجنيب اليمن السقوط في مستنقع الصراع بين أبناء الوطن الواحد.

وتشكل المجلس الرئاسي في العاصمة السعودية الرياض قبل أشهر بعد تنحية الرئيس السابق عبدربه منصور هادي.

كما شهد المجلس منذ تشكيله تباينات واختلافات حول قضايا عديدة منذ عودة أعضائه إلى مدينة عدن.

وقد اعترف رئيس المجلس رشاد العليمي، بوجود اختلافات كبيرة بين أعضائه الذين قاطع عدد منهم حضور جلساته.