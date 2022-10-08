اليمن : قوات عسكرية ضخمة تصل إلى هذه المحافظة لصالح هذا الطرف و هولاء من استقبلوهم !

الرياض - محمد الاطلسي - وصلت السبت إلى مديرية المحفد بابين قوات الحزام الامني بقيادة الأخ/ حسين محمد الرابظ قائد الحزام الامني قطاع المحفد، واركان اللواء الثالث حزام أمني الأخ/علي حنش شملق وذلك ضمن عملية سهام الشرق لتأمين المديرية وكان في استقبالهم القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بالمديرية

واثناء وصول قوات الحزام الامني للمحفد رحب نائب رئيس المجلس الاستاذ/مهدي عبدالله مقبل بقوات الحزام الأمني قطاع المحفد الواصلين بالمقدمة للمديرية

وأشار الاستاذ"مقبل" بإن قيادة المجلس الانتقالي بالمحفد ترحب بقواتنا المسلحة بوصولها للمديرية ضمن عملية سهام الشرق التي اطلقها اللواء عيدروس قاسم الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي في تأمين مديريات محافظة أبين، والتمكين من الارض لفرض الأمن والاستقرار واحلال السكينة العامة في أنحاء مناطق المديرية

وفي السياق ذاته اعربا قائد الحزام الأمني الأخ/حسين محمد الرابظ، وأركانه الأخ/علي حنش شملق عن خالص الشكر والعرفان لقيادة انتقالي المحفد على حٌسن الاستقبال، مؤكدين بإن قيادة الحزام الأمني ستظل صمام أمان لخدمة مديرية المحفد ومواطنيها في التمكين بفرض الأمن والاستقرار بالمديرية