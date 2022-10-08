أمر كارثي.. مستشار دبلوماسي لابد من هذا الامر اذا لم يتم التوصل الى اتفاق لايقاف اطلاق النار في اليمن

الرياض - محمد الاطلسي - قال المستشار الدبلوماسي للرئيس الاماراتي، د. أنور قرقاش، الخميس، إن عدم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في اليمن "أمر كارثي".

وأشار قرقاش في ختام أعمال منتدى الإعلام العربي بدورته العشرين أمس في دبي، إلى أن هناك بعض الأزمات التي لا تزال مستمرة، منها عدم التوصل إلى حل للأزمة اليمنية، وفق ما اوردته وكالة الانباء الاماراتية.

وقال قرقاش: "عدم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في اليمن أمر كارثي ولابد من خلق أرضية مناسبة تتيح المجال للحلول السياسية وتحقيق السلام والاستقرار".

وأكد قرقاش أن المنطقة لن تتبوأ مكانتها عالمياً إلا بتحقيق الازدهار.