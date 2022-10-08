وفد رفيع من قيادة التحالف العربي يصل بشكل مفاجىء الى هذه المحافظة اليمنية و يتفقد جاهزية القوات فيها !

الرياض - محمد الاطلسي - قام وفد سعودي رفيع من قيادة قوات التحالف العربي المرابطة باليمن، امس الجمعة، بزيارة تفقدية لمعسكر اللواء السابع لقوات درع الوطن في محافظة الضالع.

وخلال الزيارة اطلعت قيادة قوات اللواء السابع درع الوطن الوفد السعودي على الجاهزية القتالية للواء وانضباط افراده.

واشاد قائد قوة الدعم والاسناد لقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن سلطان البقمي، بالجاهزية القتالية العالية والروح المعنوية المرتفعة لقوات درع الوطن.

وتفقد البقمي على رأس وفد عسكري من قيادة التحالف العربي جهوزية اللواء السابع قوات درع الوطن، بمحافظة الضالع، مشيدا بالانضباط الكبير الذي شاهده.

ونقل البقمي في كلمته تحيات قيادة التحالف لأفراد وقائد قوات درع الوطن بشير المضربي، مؤكدا أن التاريخ يعيد نفسه وسيكسر مشروع مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، مثلما كسره جيش القادسية الذي كان ثلثه من أهل اليمن.

رافقه خلال الزيارة جواد المضربي مدير مكتب القائد العام لقوات درع الوطن بشير الصبيحي وعددا من قادة القوات.